iPhone 6 16 Go - Gris Sidéral - Débloqué Appartenant à la 8ème génération du célèbre smartphone de la firme de Cupertino, l’iPhone 6 est un puissant smartphone doté d’un design raffiné. Un iPhone 6 gris sidéral embarque des composants de dernière génération et plusieurs innovations : écran Retina HD avec Zoom, coprocesseur de mouvement avec baromètre, Apple Pay, LTE Advanced à 150 Mbit/s…

Faisant 138,1 mm de long sur 67 mm de large avec une épaisseur de 6,9 mm pour un poids de 129 g, cet iphone gris sidéral est à la fois léger et fin. Il est doté d’une magnifique coque en aluminium entourant merveilleusement bien son écran panoramique Multitouch rétroéclairé par LED de 4,7 pouces affichant une résolution de 1334 x 750 pixels avec des pixels à double transistor pour angle de vision plus large, et utilisant la technologie Zoom pour un accès facilité aux fonctionnalités. Cet écran Retina HD est protégé par un revêtement en verre ion-X résistant aux rayures et aux égratignures, et un revêtement oléophobe résistant aux traces de doigt. Grâce à la technologie NFC pour Apple Pay, les utilisateurs pourront facilement régler leurs achats sur internet, en magasin et dans les stores (iTunes, iBooks et App Store), et de manière sécurisée, en utilisant le capteur biométrique Touch ID, qui enregistre leur empreinte digitale. Un iphone 6 gris sidéral propose également une couverture réseau en 4G plus étendu grâce à la prise en charge d’une vingtaine de bandes de fréquences LTE et la technologie LTE Advanced (dual carrier) à 150 Mbit/s. L’iPhone 6 et l’iPhone 6 plus sont les premiers iPhone compatibles avec les normes LTE catégorie 4 et VoLTE.

Sous sa coque en aluminium anodisé et ses bords arrondis finement taillés, l’iPhone 6 cache un performant chipset, qui est l’Apple A8 64 bits intégrant un coprocesseur de mouvement M8 avec baromètre. Ce SoC se compose du processeur Typhoon basé sur ARM v8 à double cœur cadencé à 1,4 GHz et de la puce graphique PowerVR GX6450 hexacœur cadencé entre 650 et 750 MHz. La mémoire vive installée est de 1 Go pour permettre aux applications et aux jeux vidéo de tourner à pleine puissance sans aucun temps de latence et avec une fluidité incroyable. Et si un iphone 6 gris sidéral garde le même appareil photo iSight de 8 mégapixels que son prédécesseur, celui-ci connait plusieurs améliorations. Ce modèle propose un capteur de 8 mégapixels avec objectif de 29 mm, ouverture f/2.2 pour des pixels de 1,5 µm, autofocus à détection de phase, dual-LED Flash True Tone, mise au point par toucher Focus Pixel, panorama jusqu’à 43 mégapixels et slow motion en HD 720p à 240 fps. Les enregistrements vidéo sont nativement en Full HD 1080p à 60 images par seconde. Concernant le capteur frontal, il s’agit d’un capteur de 1,2 mégapixel avec objectif de 31 mm, ouverture f/2.2 et FaceTime en HD 720p à 30 images par seconde. Ce modèle est doté de plusieurs capteurs, comme l’accéléromètre, le gyroscope, le détecteur de proximité, et le capteur magnétique pour la boussole numérique. Ce produit est fait pour vous si vous souhaitez profiter des performances accrues d’un smartphone haut de gamme doté d’un design élégant et équipé de composants à la pointe de la technologie.